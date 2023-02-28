A consulta é uma etapa essencial em qualquer projeto de desenvolvimento urbano. As opiniões coletadas ao final do projeto permitirão adaptá-lo ao seu ambiente e às necessidades dos usuários do território.

Expresse sua opinião e nos ajude a entender melhor seus usos e expectativas, seus comentários serão levados em conta pelo restante do projeto.

A consulta também convida você a dar sua opinião sobre as duas variantes propostas nesta fase para o desenvolvimento do RD40 em Villepinte.