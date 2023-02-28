Ônibus

Instalações dedicadas a ônibusAulnay > Sevran > Villepinte > Tremblay

Diálogos

Consultoria

No dia 16 de outubro, às 10h, encontre-se na parada Merisiers em Tremblay para a última caminhada de oficinas

A consulta é uma etapa essencial em qualquer projeto de desenvolvimento urbano. As opiniões coletadas ao final do projeto permitirão adaptá-lo ao seu ambiente e às necessidades dos usuários do território.

Expresse sua opinião e nos ajude a entender melhor seus usos e expectativas, seus comentários serão levados em conta pelo restante do projeto.

A consulta também convida você a dar sua opinião sobre as duas variantes propostas nesta fase para o desenvolvimento do RD40 em Villepinte.

Eventos passados

Oficinas-caminhadas:

Em setembro de 2021, várias "reuniões de passageiros" com usuários de transporte próximos foram organizadas em Tremblay-en-France, Aulnay sous Bois e Villepinte.
* Participação sujeita à apresentação do passe de saúde

Encontros de viajantes:

As oficinas-caminhadas, em outubro de 2021, convidaram o público a aprofundar certos temas por meio de uma visita de campo. O tema deles era a Ponte Croix-Blanche ou RD40.

