Diálogos
Consultoria
A consulta é uma etapa essencial em qualquer projeto de desenvolvimento urbano. As opiniões coletadas ao final do projeto permitirão adaptá-lo ao seu ambiente e às necessidades dos usuários do território.
Expresse sua opinião e nos ajude a entender melhor seus usos e expectativas, seus comentários serão levados em conta pelo restante do projeto.
A consulta também convida você a dar sua opinião sobre as duas variantes propostas nesta fase para o desenvolvimento do RD40 em Villepinte.
Eventos passados
Oficinas-caminhadas:
Em setembro de 2021, várias "reuniões de passageiros" com usuários de transporte próximos foram organizadas em Tremblay-en-France, Aulnay sous Bois e Villepinte.
* Participação sujeita à apresentação do passe de saúde
Encontros de viajantes:
As oficinas-caminhadas, em outubro de 2021, convidaram o público a aprofundar certos temas por meio de uma visita de campo. O tema deles era a Ponte Croix-Blanche ou RD40.