Instalações dedicadas a ônibusAulnay > Sevran > Villepinte > Tremblay

O projeto apresentado prevê o desenvolvimento de faixas para ônibus no trajeto da atual linha 15 entre a estação RER de Aulnay-sous-Bois (RER B, bonde T4) e as estações Sevran-Beaudottes (RER B, futura linha 16 da GPE) e Vert Galant (RER B).

Estado
Região de Île-de-France
Departamento de Seine-Saint-Denis
Établissement Public Territorial Paris Terres d'Envol
Île-de-France Mobilités

Última chance para discutir com as equipes do projeto, 12 de outubro, das 8h às 11h, na estação do RER de Aulnay

A rota

Números-Chave

18 estações atendidas

em 4 municípios, incluindo 3 estações de trem

9,2 km

Faixas exclusivas para ônibus

8 a 10 minutos

Economia média de tempo

35 minutos

d'Aulnay no Vert Galant

7,5 km

das ciclovias

24 000

passageiros são esperados todos os dias

Calendário

Financiamento e atores
  1. 2020-2021
    Pré-estudos
  2. Setembro-outubro de 2021
    Consulta prévia
  3. Maio de 2022
    Avaliação da consulta
  4. 2022-2024
    Estudos Esquemagráficos
  5. 11 de dezembro de 2024
    Validação do Esquema pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités
  6. Inquérito público
  7. Estudos de projeto detalhados seguidos por obras (sujeitas à obtenção das autorizações administrativas necessárias e ao financiamento)