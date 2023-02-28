Financiamento e os atores

Atores

Por meio do Contrato de Plano Estado-Região 2015-2020 (CPER), o Estado contribui para a modernização e desenvolvimento das linhas de transporte na região da Île-de-France, a fim de atender aos desafios e expectativas de viagem dos residentes da Île-de-France. Ao financiar esse projeto, o Estado está comprometido em oferecer aos residentes de Île-de-France um transporte mais eficiente para que possam avançar rumo a uma cidade sustentável e a um estilo de vida mais pacífico. O Estado persegue seu objetivo de tornar a rede de transporte mais eficiente, integrando-a na dinâmica dos territórios para melhor atender às necessidades diárias dos usuários, melhorar o acesso ao transporte para todos e, assim, fortalecer a atratividade da região da Île-de-France. O Estado está financiando os estudos preliminares (DOCP) deste projeto, até a investigação de interesse público, até 21%, de acordo com o Contrato de Plano Estado-Região.

Para atender à demanda de todos os usuários, a Região está investindo massivamente para modernizar e expandir a rede de transporte público. Em conjunto com a Île-de-France Mobilités, a Região está envolvida na revolução dos transportes desde 2016 para melhorar profundamente as condições de transporte dos residentes da Île-de-France. A criação de novas linhas de bonde faz parte desse grande programa. A Região dedica recursos financeiros muito significativos a ela. A Região é o principal financiador dos estudos preliminares (DOCP) deste projeto, até a pesquisa de interesse público, até 49%.

Por ser uma questão social, econômica e ambiental de grande relevo, o Departamento de Seine-Saint-Denis está comprometido com o desenvolvimento de modos de transporte ativos e comprometido em melhorar a qualidade e a quantidade do transporte público na região. Participa ativamente da implantação da rede de ônibus e da extensão das linhas de metrô, além de apoiar a construção das novas linhas de metrô Grand Paris Express. O Departamento financia os estudos desse projeto TCSP com uma quantia de 10%.

Como porta internacional para a metrópole da Île-de-France, Paris Terres d'Envol tem uma política ativa de desenvolver a oferta de transporte e a mobilidade sustentável para os habitantes de suas oito cidades. Diante dos múltiplos desafios do território, Paris Terres d'Envol participa da operação de redes de ônibus e organiza intermodalidades ao redor das estações. O projeto TCSP entre Aulnay-sous-Bois e Tremblay-en-France está totalmente alinhado com a estratégia de mobilidade implementada em estreita colaboração com suas cidades membros e apoiará efetivamente a chegada das futuras estações Grand Paris Express. Este projeto é financiado em 20% pelo território.