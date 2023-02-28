Descubra o projeto

O projeto consiste na criação de faixas dedicadas aos ônibus e desenvolvimentos específicos para melhorar o fluxo do tráfego de ônibus (prioridade em cruzamentos em setores compartilhados com veículos particulares, por exemplo) entre Aulnay-sous-Bois e Tremblay-en-France. A rota segue em grande parte o trajeto da atual linha 15, entre as estações do RER Aulnay-sous-Bois e Vert Galant, passando pela estação RER de Sevran-Beaudottes, atendendo quatro municípios (Aulnay-sous-Bois, Sevran, Villepinte, Tremblay-en-France).

A criação de faixas exclusivas ao longo dos 9,2 km da rota e a implementação de instalações específicas melhorarão os tempos de viagem dos usuários (35 minutos entre Aulnay-sous-Bois e Tremblay-en-France e um ganho estimado de 8 a 10 minutos) e o desempenho de toda a rede de ônibus no setor. Livre das variações do tráfego, o ônibus também oferecerá um serviço mais eficiente para os principais centros de transporte da região (RER B, futura linha 16 do Grand Paris Express em Sevran-Beaudottes).

A criação de faixas dedicadas aos ônibus será acompanhada por uma requalificação dos espaços públicos: criação de ciclovias, caminhos para pedestres, paisagismo, etc.