Descubra o projeto
O projeto apresentado prevê a criação de faixas dedicadas aos ônibus e desenvolvimentos específicos para tornar o tráfego mais fluido e, assim, aumentar sua velocidade e regularidade. Será acompanhada por uma reorganização da rede de ônibus local e pela criação de ciclovias em grande parte do trajeto.
O projeto consiste na criação de faixas dedicadas aos ônibus e desenvolvimentos específicos para melhorar o fluxo do tráfego de ônibus (prioridade em cruzamentos em setores compartilhados com veículos particulares, por exemplo) entre Aulnay-sous-Bois e Tremblay-en-France. A rota segue em grande parte o trajeto da atual linha 15, entre as estações do RER Aulnay-sous-Bois e Vert Galant, passando pela estação RER de Sevran-Beaudottes, atendendo quatro municípios (Aulnay-sous-Bois, Sevran, Villepinte, Tremblay-en-France).
A criação de faixas exclusivas ao longo dos 9,2 km da rota e a implementação de instalações específicas melhorarão os tempos de viagem dos usuários (35 minutos entre Aulnay-sous-Bois e Tremblay-en-France e um ganho estimado de 8 a 10 minutos) e o desempenho de toda a rede de ônibus no setor. Livre das variações do tráfego, o ônibus também oferecerá um serviço mais eficiente para os principais centros de transporte da região (RER B, futura linha 16 do Grand Paris Express em Sevran-Beaudottes).
A criação de faixas dedicadas aos ônibus será acompanhada por uma requalificação dos espaços públicos: criação de ciclovias, caminhos para pedestres, paisagismo, etc.
Plano
Os objetivos do projeto
- Oferecer um meio de transporte rápido, confiável e confortável e melhorar o desempenho de outras linhas de ônibus no território;
- Garantir uma ligação eficiente e conexões com os centros da estação (Aulnay-sous-Bois; Sevran-Beaudottes e Vert-Galant);
- Apoiar os projetos de desenvolvimento do território atendendo o mais próximo possível das áreas em projeto (em particular o ZAC de la Pépinière e o Parc de la Noue);
- Crie rotas contínuas, confortáveis e seguras para viagens alternativas, como caminhada e ciclismo;
- Melhorar o ambiente de vida contribuindo para a renovação dos espaços públicos e para a calma do trânsito.
O trajeto e os desenvolvimentos
O projeto faz parte de um ambiente urbano muito denso, com larguras de faixa que às vezes são limitadas. Como resultado, o projeto prevê vários tipos de inserção de faixas exclusivas para ônibus, dependendo do ambiente que elas cruzarão, e para limitar a aquisição de terrenos:
Faixas exclusivas para ônibus em ambos os sentidos
A inserção de faixas exclusivas para ônibus em cada direção pode implicar, em alguns casos, a redução das faixas de tráfego, mas permitirá a criação de ciclovias ou o alargamento das calçadas para pedestres. Essa opção de desenvolvimento será escolhida nas áreas mais amplas, a fim de promover o uso pacífico do espaço para todos os modos de transporte (pedestres, ciclistas, carros e coletivos).
As faixas dedicadas aos ônibus podem ser posicionadas axialmente (a faixa dos ônibus fica no centro, com as faixas dos carros de cada lado) ou laterais (a faixa dos ônibus fica na lateral).
Uma faixa dedicada aos ônibus em uma direção
Nas áreas mais restritas, apenas uma faixa dedicada será criada para não impactar excessivamente o ambiente urbano. Os ônibus circularão em faixas dedicadas em uma direção e em faixas para carros na outra direção.
Numerosas conexões
A TCSP estabelecerá diversas conexões com os outros principais meios de transporte do território, em serviço e planejados: em conexão na estação RER em Aulnay: RER B, Transilien K, Bonde T4; em conexão na estação Sevran-Beaudottes: RER B, futura linha 16 do Grand Paris Express em projeto; na estação Vert-Galant: RER B.
Conexões com ônibus e a implantação de novas rotas cicláveis também são consideradas como parte do projeto.
Um ônibus mais acessível, rápido e confortável
Com um ônibus a cada cinco a seis minutos durante o horário de pico e um tempo estimado de viagem de 35 minutos de Aulnay-sous-Bois até Vert Galant (ou seja, uma economia de 8 a 10 minutos), o território em breve terá um meio de transporte rápido e eficiente que melhor atenderá os distritos e permitirá interconexões mais facilitadas com outros meios de transporte.
As estações e as instalações para pedestres estarão em conformidade com os padrões de acessibilidade vigentes, para permitir que pessoas com mobilidade reduzida circulem com segurança.
O projeto e a bicicleta
Hoje, o território sofre com a falta de ciclovias contínuas, o que limita o uso de bicicletas. O projeto TCSP planejaconectar os trechos cicloviários existentes para criar rotas ciclísticas contínuas ao longo de todo o trajeto.
Com exceção de uma zona de 1,5 km onde bicicletas circularão nas faixas de tráfego (em uma zona limitada a 30 km/h), as ciclovias consistirão em ciclovias ao longo de todo o trajeto. No total, mais de 7,5 km de estradas dedicadas poderão ser utilizadas pelos ciclistas com total segurança.
Estão previstas instalações de estacionamento para bicicletas em cada centro de intercâmbio.