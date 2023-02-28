Última chance para discutir com as equipes do projeto, 12 de outubro, das 8h às 11h, na estação do RER de Aulnay

No dia 12 de outubro, das 8h às 11h, a equipe do projeto Île-de-France Mobilités estará presente para a última reunião da consulta do projeto, no ponto de ônibus 15 da estação RER Aulnay-sous-Bois. A equipe apresentará o projeto de desenvolvimento para você, responderá suas perguntas e poderá entregar o folheto de apresentação do projeto com seu cartão T.

Não se esqueça da última reunião da consulta, em 16 de outubro, a partir das 10h, em Tremblay-en-France, na parada Merisiers da linha 15, para uma caminhada da oficina* com o tema da inserção de faixas para ônibus ao longo da RD40. Clique aqui para saber como se inscrever (dentro do limite de 20 vagas disponíveis).

* Participação sujeita à apresentação do passe de saúde.