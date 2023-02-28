Fim da consulta! Após 5 semanas, a consulta preliminar sobre o projeto de desenvolvimento de faixas exclusivas para ônibus entre Aulnay e Tremblay terminou em 22 de outubro de 2021. Mais de cem notificações foram recebidas entre 20 de setembro e 22 de outubro de 2021, por meio do site, do cupom T ou durante as diversas reuniões e workshops organizados.

A Île-de-France Mobilités e seus parceiros gostariam de agradecer a todas as pessoas que participaram da consulta sobre o projeto e que dedicaram seu tempo para formular suas opiniões e propostas.

Nas próximas semanas, a equipe do projeto irá anotar todas essas contribuições, analisá-las e elaborar lições e diretrizes para estudos futuros. Tudo isso será transcrito no "relatório de consulta", que será então aprovado pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités.

Ao final desse processo, os resultados da consulta serão tornados públicos e disponibilizados neste site.