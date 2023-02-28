No dia 21 de outubro, às 17h30, uma nova data para o workshop no setor RD40

Um workshop-foca* sobre o "RD40" é organizado pela Île-de-France Mobilités, na quinta-feira, 21 de outubro de 2021, das 17h30 às 19h, por videoconferência.

Ainda há alguns lugares disponíveis! Para participar, inscreva-se clicando aqui.

O workshop acontecerá da seguinte forma:

Introdução

Parte 1: apresentação do setor: RD40, nas comunas de Villepinte e Tremblay-en-France

Parte 2: oficina em subgrupos: coleta de opiniões / observações / contribuições sobre o projeto apresentado

Parte 3: restituição do trabalho dos subgrupos em plenário

Conclusão

*Este workshop digital substitui o walk-workshop inicialmente programado para 16/10/21, que foi cancelado após vários cancelamentos de última hora.