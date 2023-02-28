No dia 5 de outubro, das 15h30 às 18h30, venha conversar com as equipes de projeto em Villepinte

No dia 5 de outubro, das 15h30 às 18h30, a equipe do projeto Île-de-France Mobilités estará presente no RD115 em Villepinte e estará em várias paradas entre o Parc de la Noue, Lycée Rostand, Malraux, Leclerc e Brassens. A equipe virá te encontrar para apresentar o projeto de desenvolvimento, discutir, entregar o folheto de apresentação do projeto com seu cartão T e responder suas perguntas.

Outras viagens da equipe do projeto estão programadas:

No ponto do ônibus 15, estação RER Aulnay-sous-Bois | Terça-feira, 12 de outubro – 8h – 11h.

Dois workshops* também estão programados para 9 de outubro em Aulnay-sous-Bois e 16 de outubro em Tremblay-en-France. Clique aqui para mais informações sobre os workshops e como se inscrever.

* Participação sujeita à apresentação do passe de saúde