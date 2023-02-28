Participe da consulta!

De 20 de setembro a 22 de outubro de 2021, a Île-de-France Mobilités está organizando uma consulta preliminar para que todos possam conhecer e dar sua opinião sobre o projeto de desenvolvimento de ônibus de Aulnay-sous-Bois até Tremblay-en-France.

Uma etapa importante na vida do projeto, esta fase de consulta é um momento privilegiado para informações e trocas; A intenção é enriquecer o projeto e fazê-lo evoluir graças às opiniões expressas.

Moradores locais, usuários, viajantes, empresas, associações e autoridades locais: todos vocês estão convidados a participar!