Participe da caminhada de oficinas em 9 de outubro, das 10h às 12h30, em Aulnay
No sábado, 9 de outubro, das 10h às 12h30, encontre-se na pátio da estação RER de Aulnay, para uma caminhada pela cidade com o tema da Ponte Croix-Blanche, seguida de um workshop coletivo na sala durante o qual você poderá dar sua opinião, trocar com as equipes e participar da realização do seu projeto futuro. Para participar, e sujeito à entrega do passe de saúde no Dia D, inscreva-se online (20 vagas disponíveis).
Não está disponível hoje? Não perca a segunda caminhada de oficinas* organizada em Tremblay-en-France, que acontecerá no sábado, 16 de outubro, a partir das 10h. Encontre-se no pátio da estação Vert-Galant para uma caminhada sobre o tema da inserção de faixas para ônibus ao longo da RD40. Clique aqui para saber como se registrar.
E não se esqueça: a equipe do projeto estará disponível para responder todas as suas perguntas em 12 de outubro, das 8h às 11h, no pátio da estação RER de Aulnay.
* Participação sujeita à apresentação do passe de saúde.