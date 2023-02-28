Conheça as equipes do projeto em 30 de setembro, das 13h às 16h, na parada Lapin Saut, em Aulnay-sous-Bois

No dia 30 de setembro, das 13h às 16h, a equipe do projeto Île-de-France Mobilités convida você para a parada Lapin Saut em Aulnay-sous-Bois. Venha conversar com a equipe, descobrir o projeto de desenvolvimento, fazer suas perguntas e pegar o folheto de apresentação do projeto com seu cartão T.

Outras viagens da equipe do projeto estão programadas:

Na RD115 em Villepinte, circulando em várias paradas entre o Parc de la Noue, Lycée Rostand, Malraux, Leclerc e Brassens | Terça-feira, 5 de outubro – 15h30 às 18h30

No ponto do ônibus 15, estação RER Aulnay-sous-Bois | Terça-feira, 12 de outubro – 8h – 11h.

Dois workshops* também estão programados para 9 de outubro em Aulnay e 16 de outubro em Tremblay-en-France. Clique aqui para mais informações sobre os workshops e como se inscrever.

* Participação sujeita à apresentação do passe de saúde.