Você vai remover vagas de estacionamento?

De acordo com os primeiros estudos realizados, o projeto terá impacto em cerca de 120 vagas de estacionamento: a rue Jules Vallès e a RD115 entre a parada Soleil Levant e Lapin Saut em Aulnay-sous-Bois, na Avenue Martin Luther King em Sevran e na RD40 em Tremblay-en-France. Essa é uma estimativa inicial que precisará ser refinada depois. Estudos subsequentes também visarão limitar o impacto nos usos existentes e analisar os métodos de restituição, se necessário. Por exemplo, em Sevran, será estudada a criação de uma zona de estacionamento na RD 115 (ao norte do centro comercial) para compensar a remoção de vagas de estacionamento na rota.