Como são previstas as instalações para ciclismo?

Com o projeto, os ciclistas acabarão se beneficiando de quase 7,5 km de rotas cicláveis. Novas ciclovias serão criadas para completar a rede existente. Em alguns setores, porém, dada a largura das faixas e o ambiente, as instalações para bicicletas são impossíveis de implementar e o tráfego ciclável estará em tráfego geral, que será então regulado na zona 30. A Île-de-France Mobilités esteve em contato com as associações de ciclismo como parte da primeira etapa e continuará envolvendo-as no restante do projeto.