Será necessário remover árvores?

Uma estimativa inicial, que precisará ser refinada posteriormente, estima o número de árvores impactadas pelo projeto em pouco menos de 40 (com opção 1 para Tremblay, na França); como parte da opção 2 para Tremblay-en-France (conservação de faixas 2x2 para tráfego rodoviário), cerca de 250 árvores serão impactadas. A Île-de-France Mobilités está estudando todas as soluções para limitar os impactos: replantar árvores no local ou replantar em outros setores. Deve-se notar que o plantio de árvores está planejado como parte do paisagismo do projeto.