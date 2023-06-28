Por que mudar a localização de certos resorts?

Como parte do projeto para desenvolver ônibus de Aulnay-sous-Bois até Tremblay-en-France, diferentes tipos de reconfiguração estão sendo estudados, incluindo a criação de 3 novas estações:

Na estrada para Mitry (RD115), nas imediações da rotatória que atende ao Hospital Intercomunitário Robert Ballanger: essa parada fortalecerá o serviço ao centro hospitalar, com uma estação alternativa.

Na Avenida Salvador Allande, próxima à rotatória Salvador Allende/Martin Luther King: permitiria que moradores e funcionários do parque empresarial próximo se beneficiassem de um serviço alternativo para o setor Sevran-Beauvottes.

Na Boulevard Robert Ballanger (RD115), a montante da rotatória RD115/RD40: para atender as instalações culturais localizadas ao norte da RD115.

Ao mesmo tempo, e como resultado da reestruturação da rota da linha 15, algumas estações não serão mais atendidas por ela: Anatole France, Floquet, Saint-Paul, Malraux, Leclerc, Brassens e as paradas do ramal de Tremblay-en-France. Uma análise subsequente da reestruturação da rede de ônibus existente será realizada para especificar os termos e condições de atendimento a essas estações que não estão incluídas no escopo do projeto, graças a uma ou mais outras linhas de ônibus. Essa análise será realizada em conjunto com as autoridades locais envolvidas e as associações do setor. Três paradas da rota (atualmente atendidas pela linha 15) serão removidas:

Parada Art em Aulnay-sous-Bois: localizada entre 2 paradas muito movimentadas da linha (parada Soleil Levant e parada Lapin Saut), a uma distância muito curta uma da outra, a parada Art é muito pouco utilizada (139 usuários em média por dia útil – fonte Keolis - 2016), o que a torna uma das paradas menos frequentadas da linha 15. Sua remoção melhorará a velocidade e regularidade comercial, e os usuários terão duas paradas próximas (Lapin Saut ou Soleil Levant)

Parada HLM: esta parada atualmente é atendida apenas na direção de Aulnay-sous-Bois, em determinados horários do dia, quando o ônibus faz um desvio pelo distrito de Ambourget. Sua remoção melhorará a legibilidade da linha 15, e os usuários poderão usar a parada Ambourget – Cimetière, mais próxima.

Parada de Parada: como parte da reconfiguração da rotatória Robert Schuman, essa parada será removida, e os usuários poderão ir até a parada de Savigny.

Até 2030, a linha 15 atenderá 23 estações em sua rota de 9,2 quilômetros de Aulnay-RER a Vert Galant e deve transportar 24.000 passageiros diariamente.