Por que reestruturar o trajeto da linha 15?

A Linha 15 (Aulnay-sous-Bois RER – Tremblay-en-France Jaurès) é uma das mais importantes do nordeste da região da Île-de-France, com cerca de 20.000 passageiros por dia. Por isso, é importante oferecer aos diversos passageiros que o utilizam, especialmente em conexão com as 3 estações atendidas (Aulnay RER, Sevran-Beaudottes e Vert Galant), um serviço de qualidade. Hoje, esta linha:

é integrado à circulação geral, o que prejudica seu desempenho e a qualidade do serviço (regularidade e velocidade comercial)

possui particularidades do trajeto, com vários terminus/destinos, várias paradas e uma rota que varia conforme a direção do tráfego, o que complica sua legibilidade.

A criação de um local dedicado (trilhos dedicados), melhorias funcionais, bem como a remoção de certos pontos, melhorarão significativamente a operação da linha, com uma economia média de tempo de 8 a 10 minutos para ir do Aulnay RER a Vert Galant, para os 24.000 usuários diários esperados na linha, a partir de 2030.