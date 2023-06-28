Quando o projeto será encomendado?

Após a consulta e o estabelecimento do relatório de consulta, serão realizados estudos preliminares para finalizar o projeto e estabelecer o Esquema de Princípio. O projeto será então submetido a uma investigação pública e poderá ser realizado em médio prazo. Como bilhete, para projetos comparáveis, era necessário em média de 8 a 10 anos entre os estudos preliminares (estágio atual do projeto) e a comissionamento da nova infraestrutura. Esse período leva em conta em particular o tempo necessário para obter as diversas autorizações regulatórias e o tempo necessário para aquisições de terras e implementação de quaisquer desvios das redes de concessões.