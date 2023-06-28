Qual é o objetivo da consulta? Como participar?

Em 2020, a primeira fase do estudo do projeto resultou na publicação de um Dossiê de Objetivos e Principais Características. É nesse suporte, que possibilita especificar o projeto, suas características e sua rota, que a consulta se baseia. Essa fase de diálogo com a região faz parte da abordagem de qualidade da Île-de-France Mobilités, refletindo seu desejo de construir projetos feitos por e para usuários do transporte público. Nesse ponto de vista, sua opinião e comentários são importantes para enriquecer o projeto. De 20 de setembro a 22 de outubro de 2021, venha conhecer as equipes do projeto Île-de-France Mobilités durante reuniões e workshops organizados no território (datas, horários e procedimentos de registro disponíveis aqui) e compartilhe seus comentários conosco deixando um aviso ou devolvendo o cupom T do folheto, disponível nas prefeituras de Aulnay-sous-Bois, Sevran, Villepinte e Tremblay-en-France.