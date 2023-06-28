Qual será o impacto do projeto no tráfego rodoviário?

A criação de faixas dedicadas aos ônibus implica, em alguns setores, uma redução de faixas para o tráfego geral: de 2x2 faixas dedicadas ao tráfego rodoviário geral para uma única faixa (em cada direção). Para avaliar adequadamente os impactos, estudos de tráfego foram realizados a partir da fase a montante do estudo, para visualizar a evolução do tráfego rodoviário até 2035. Eles mostram que:

Espera-se que os níveis de tráfego na região diminuam em grande parte da rota, em conexão com a chegada do Grand Paris Express, exceto na RD40, onde o tráfego rodoviário está aumentando ligeiramente.

No entanto, o tráfego continuará pesado nas vias já amplamente utilizadas, com ou sem a implementação de uma faixa dedicada (faixas dedicadas aos ônibus). De fato, um grande número de veículos circulando na RD40 está em trânsito e não faz troca com os municípios envolvidos pelo projeto TCSP. A redução da capacidade do eixo desencorajaria esses motoristas de usar a RD40, que então prefeririam rotas de trânsito adequadas, como a rodovia A104, por exemplo.

De acordo com esses estudos iniciais, parece que a implementação de transporte público em faixas dedicadas não irá a priori deteriorar as condições do trânsito. Após a avaliação da consulta e como parte dos estudos (fase principal do diagrama), novos estudos de tráfego serão realizados com o objetivo de aprofundar, de acordo com diferentes cenários e em conjunto com as autoridades locais, os impactos do projeto no tráfego rodoviário, para lançar luz sobre a escolha de desenvolvimento que será finalmente proposta à investigação pública.