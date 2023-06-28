Qual será o acompanhamento dado às opiniões e observações coletadas durante a consulta preliminar?

Todas as opiniões e observações serão levadas em consideração até 22 de outubro inclusive. Ao final da consulta, a Île-de-France Mobilités elaborará um relatório sobre a consulta listando as trocas e opiniões expressas. Este documento será validado pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités e divulgado a todos (publicado no site). As lições aprendidas com a consulta irão alimentar o projeto, de modo que ele melhor atenda às necessidades e expectativas do território e oriente a conclusão dos estudos futuros e a elaboração do Esquema de Princípio e do Arquivo de Investigação de Utilidades Públicas.