Quais soluções de serviço estão sendo consideradas para as paradas que não serão mais atendidas pela linha 15?

Como resultado da reestruturação do trajeto da linha 15, algumas estações deixarão de ser atendidas por essa linha: Anatole France, Floquet, Saint-Paul, Malraux, Leclerc, Brassens e as paradas do ramal de Jaurès. A reestruturação da rede de ônibus existente será realizada para especificar os termos de serviço dessas estações que não estão incluídas no escopo do projeto. Essas paradas serão atendidas por outras linhas da rede de ônibus. Esse ponto será estudado em uma etapa posterior do projeto, para estar o mais próximo possível das necessidades do território na data de comissionamento da nova infraestrutura.