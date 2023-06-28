O que é uma faixa exclusiva para ônibus?

É uma faixa dedicada apenas aos ônibus, que também beneficiam de prioridade nos cruzamentos. Esse princípio permite uma circulação suave e rápida dos ônibus, que ganham velocidade e regularidade ao se libertarem dos perigos do trânsito (engarrafamentos, semáforos vermelhos, etc.). Como parte do projeto, serão criadas 9,2 km de faixas dedicadas aos ônibus. Pode ser uma faixa de mão única (apenas em uma direção) ou uma faixa de mão dupla (uma faixa dedicada em cada direção do tráfego). Essas vias são inseridas de diferentes formas, dependendo das limitações do local:

Axial: Inserção no centro da via, entre as duas direções do tráfego geral.

Lateral: inserção ao lado da estrada

bilateral: inserção em ambos os lados da pista

Como parte do projeto, sempre que possível, o princípio de um local dedicado bidirecional foi mantido. Essas faixas dedicadas poderão ser usadas por outras linhas de ônibus da região, de acordo com as modalidades que serão estudadas nos demais estudos do projeto.