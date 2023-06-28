Quem está financiando o projeto e quanto ele custa?

O custo da infraestrutura é estimado em €89,1 milhões sem impostos. O Estado, a Região da Île-de-France, o Departamento de Seine-Saint-Denis e o Estabelecimento Público Paris Terres d'Envol financiam os estudos até a Inquérito de Utilidades Públicas, de acordo com esta distribuição:

A Região da Île-de-France (49%)

O Estado (21%)

Paris Terres d'Envol (20%)

O departamento (10%)

A Île-de-France Mobilités, a Autoridade Organizadora de Mobilidade (AOM) em Île-de-France, é a autoridade contratante desses estudos. Também é a Île-de-France Mobilités que financia todo o material rodante e os custos operacionais.