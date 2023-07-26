ENCONTRANDO MORADORES LOCAIS NO MERCADO DA ÍNDIA

Data de publicação: 17 de abril de 2018

A equipe do projeto Île-de-France Mobilité esteve presente no mercado do distrito das Indes, em Sartrouville, na quarta-feira, 11 de abril. Foi uma oportunidade para aumentar a conscientização sobre o projeto Bus Entre Seine e trocar com os moradores do distrito, que se beneficiarão plenamente do projeto. Das 9h ao meio-dia, as equipes foram encontrar moradores locais nos corredores do mercado e nos pontos de ônibus. Sob um sol radiante, as pessoas que conhecemos se interessaram tanto pelo folheto informativo quanto pelas explicações oferecidas. Quase quarenta contribuições foram coletadas nesta ocasião e serão adicionadas às outras opiniões já recebidas com vista à avaliação da consulta.

A consulta continua até 20 de abril: não hesite em participar do mapa ou deixar sua opinião no formulário no site.