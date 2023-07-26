DESCUBRA OS RESULTADOS DA CONSULTA

Encontre os resultados da consulta e seu resumo aqui

UM PROJETO MUITO AGUARDADO

A coleta de diversas contribuições do público permitiu que a Île-de-France Mobilités compreendesse melhor as expectativas do território e extraísse as principais lições da consulta, úteis para a continuidade do projeto. Em resumo, os principais elementos mantidos são:

• Um projeto esperado para melhorar o funcionamento da rede de ônibus existente e atender distritos estratégicos ou em constante mudança, mesmo que uma extensão do bonde T2 fosse considerada por alguns como mais ambiciosa.

• Pontos de atenção sobre o desenvolvimento de faixas dedicadas aos ônibus: o que impacta o tráfego rodoviário e o estacionamento, quais necessidades de terreno, o que compartilhamento com outros modos, qual posicionamento das estações, etc.?

• Pedidos de esclarecimento sobre as medidas para facilitar a circulação de ônibus no tráfego geral para as estações de Sartrouville e Cormeilles-en-Parisis.

• Um projeto a ser projetado levando em conta os desafios das viagens por todo o território, envolvendo a reestruturação da rede de ônibus em torno do projeto, modificação das frequências e horários de certas linhas, vigilância sobre a operação do T2 e intermodalidade na Pont de Bezons.

• Expectativas quanto às modalidades de continuação do projeto: vigilância para minimizar o impacto das obras e desejo de uma rápida comissionação do projeto em relação aos desafios das viagens.

E AGORA?

Em 9 de outubro de 2018, o Conselho Mobilités da Île-de-France adotou o relatório sobre a consulta do projeto Bus entre Seine e decidiu continuar o projeto, levando em conta as discussões durante a consulta. A equipe continuará os estudos técnicos para aprimorar o projeto. O público será então consultado com base em um projeto mais detalhado como parte de uma investigação pública até 2020. Após essa etapa, se o Prefeito declarar o projeto como de utilidade pública, serão realizados estudos detalhados, bem como as aquisições de terras necessárias para a realização do projeto.