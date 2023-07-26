Inquérito público: opinião favorável

Data de publicação: 10 de março de 2022

No início de fevereiro, o comissário investigador da investigação pública do Bus Entre Seine deu uma opinião favorável sobre o projeto.

Essa opinião favorável é acompanhada por três reservas relacionadas à coordenação a ser realizada na reurbanização do trecho Gallieni / Jeanne d'Arc com a revisão do plano de trânsito da cidade de Argenteuil, aos impactos de um cenário alternativo de fusão das paradas Léon Feix e Hôtel de Ville, e nos incentiva a continuar o diálogo com autoridades eleitas e associações de ciclismo para imaginar conjuntamente melhorias nas instalações de ciclismo ao longo dessa estrada. eixo cruzando espaços restritos.

Nas próximas semanas, as equipes da Île-de-France Mobilités refletirão sobre o acompanhamento dessas recomendações e, no final de maio, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités deliberará sobre a declaração do projeto Bus Entre Seine. O prefeito será então solicitado a decidir sobre a utilidade pública do projeto.

Encontre o relatório do comissário investigador, as conclusões do DUP e sua opinião e conclusões sobre o DUP e o MECDU.