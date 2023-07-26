O projeto declarado de utilidade pública!

Data de publicação: 2 de novembro de 2022

Após o parecer favorável do comissário investigador e a aprovação da Declaração do Projeto pelo Conselho de Diretores da Île-de-France, a declaração de utilidade pública para o projeto Bus Entre Seine foi emitida em 31 de agosto de 2022 pelos prefeitos de Val d'Oise e Yvelines.

A declaração de utilidade pública anuncia a designação das empresas de gestão de projetos e o início dos trabalhos iminentes. Isso confirma o interesse geral da operação de desenvolvimento e abre caminho para sua implementação, levando em conta as propostas da Île-de-France Mobilités para controlar os efeitos indesejáveis do projeto no meio ambiente e na saúde humana. Em resposta às observações do comissário investigador, a Île-de-France Mobilités apresentou compromissos em termos de projeto, consulta e organização do local.

Os principais compromissos da Île-de-France mobilités para conciliar o ambiente de vida e a atuação das linhas de ônibus são os seguintes:

Modificar o tráfego de ônibus nos Boulevards Jeanne d'Arc e Gallieni

Uma única estação, o mesmo nível de serviço.

Reunindo usos

Possibilitando melhor integração ambiental

Intercâmbios contínuos com associações

Envolvendo autoridades locais em estudos técnicos

Preparando o local

Mantendo contato com moradores e usuários

O próximo passo é o lançamento de estudos detalhados para o trabalho preparatório (realocação das redes de água, gás e eletricidade) em 2025

Encontre para download: