O projeto declarado de utilidade pública!

Data de publicação: 2 de novembro de 2022
Após o parecer favorável do comissário investigador e a aprovação da Declaração do Projeto pelo Conselho de Diretores da Île-de-France, a declaração de utilidade pública para o projeto Bus Entre Seine foi emitida em 31 de agosto de 2022 pelos prefeitos de Val d'Oise e Yvelines.
A declaração de utilidade pública anuncia a designação das empresas de gestão de projetos e o início dos trabalhos iminentes. Isso confirma o interesse geral da operação de desenvolvimento e abre caminho para sua implementação, levando em conta as propostas da Île-de-France Mobilités para controlar os efeitos indesejáveis do projeto no meio ambiente e na saúde humana. Em resposta às observações do comissário investigador, a Île-de-France Mobilités apresentou compromissos em termos de projeto, consulta e organização do local.
Os principais compromissos da Île-de-France mobilités para conciliar o ambiente de vida e a atuação das linhas de ônibus são os seguintes:
- Modificar o tráfego de ônibus nos Boulevards Jeanne d'Arc e Gallieni
- Uma única estação, o mesmo nível de serviço.
- Reunindo usos
- Possibilitando melhor integração ambiental
- Intercâmbios contínuos com associações
- Envolvendo autoridades locais em estudos técnicos
- Preparando o local
- Mantendo contato com moradores e usuários
O próximo passo é o lançamento de estudos detalhados para o trabalho preparatório (realocação das redes de água, gás e eletricidade) em 2025
