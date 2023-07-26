UM OLHAR PARA TRÁS SOBRE O PRIMEIRO ENCONTRO DE PASSAGEIROS NA RODOVIÁRIA DE CORMEILLES-EN-PARISIS

Data de publicação: 21 de março de 2018

Na terça-feira, 20 de março, das 16h30 às 19h, a equipe do projeto Île-de-France Mobilité veio encontrar usuários de ônibus na rodoviária de Cormeilles-en-Parisis. Por mais de duas horas, ela repassou informações sobre o projeto Bus Entre Seine e conseguiu trocar com os usuários das linhas de ônibus que atendem o território, em particular as da linha 3. A equipe também embarcava na linha 3 para receber passageiros em todas as estações. As pessoas reunidas puderam fazer suas perguntas sobre o projeto e as modalidades da consulta. Eles aproveitaram a oportunidade para expressar uma recepção positiva ao projeto... Diversas contribuições foram coletadas e contribuirão para os resultados da consulta.