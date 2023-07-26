PROJETO ÔNIBUS ENTRE SENA: PARTICIPE DA CONSULTA!

Data de publicação: 26 de fevereiro de 2018

De 19 de março a 20 de abril de 2018, a Île-de-France Mobilités está organizando uma consulta sobre o projeto Bus Entre Seine. Esse tempo de informações e trocas permite que todos conheçam as características e objetivos perseguidos pelo projeto, façam perguntas e façam propostas. Reuniões, formulário online, mapa participativo, cupom de resposta a panfletos: um sistema completo é oferecido para coletar suas opiniões e propostas. Descubra aqui.