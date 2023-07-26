O BOLETIM INFORMATIVO DO ÔNIBUS ENTRE O SENA JÁ SAIU

Data de publicação: 8 de março de 2021

Em 9 de dezembro de 2020, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités aprovou o Arquivo de Inquérito Público e o Esquema do projeto Bus Entre Seine.

Em 2021, o lançamento da investigação pública será um novo grande passo no projeto. Ele possibilitará a coleta das opiniões e propostas do público, que serão então analisadas no relatório de uma comissão independente de inquérito. É com base neste último e na declaração do projeto da Île-de-France Mobilités, que o prefeito poderá declarar o projeto de utilidade pública. Essa nova etapa é necessária para o lançamento de estudos detalhados e trabalhos futuros.

Para saber mais sobre o projeto, seu progresso e os próximos passos em sua implementação, baixe o boletim informativo do projeto Bus Entre Seine, publicado em março de 2021.