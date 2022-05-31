A declaração do projeto aprovado

Data de publicação: 31 de maio de 2022

Após a investigação pública realizada de 6 de novembro a 11 de dezembro de 2021, e o parecer favorável do comissário investigador sobre o projeto emitido em fevereiro, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités aprovou a declaração do projeto Bus Entre Seine em 25 de maio de 2022.

A declaração do projeto justifica o interesse geral do projeto. Responde aos desafios de melhorar o desempenho das linhas de ônibus do setor (economia de tempo para passageiros, melhor regularidade e pontualidade), com um bom serviço ao território e uma alimentação mais fácil na estrutura da rede de transporte público. Isso reforça a atratividade e apoia o desenvolvimento de um território em transformação, graças a um serviço mais eficiente. Contribui para uma melhor qualidade de vida e promove o uso do transporte público e dos modos suaves. Além disso, o projeto Bus Entre Seine é compatível com os documentos de planejamento e possui um equilíbrio socioeconômico positivo.

A declaração do projeto também especifica o acompanhamento dado às reservas expressas pelo comissário investigador após a investigação pública:

implementar o tráfego de ônibus não sinalizado entre os Boulevards Jeanne d'Arc e Galliéni após revisão do plano de tráfego pelo município de Argenteuil;

unir as estações Léon Feix e Hôtel de Ville, e pensar em instalações ciclistas mais seguras sem impactar as árvores;

Melhorar as instalações para ciclismo em conexão com o território, com uma programação de reuniões com as partes interessadas à medida que as fases subsequentes de estudo do projeto avançam, a partir de 2022.

O próximo passo é a decisão do prefeito, que deve decidir sobre a utilidade pública do projeto.