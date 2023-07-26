SEGUNDA REUNIÃO PÚBLICA: TROCAS MUITO RICAS

Data de publicação: 13 de abril de 2018

Cerca de trinta pessoas fizeram a viagem para participar da segunda reunião pública realizada na quinta-feira, 5 de abril, na Prefeitura de Bezons. Após uma apresentação de Dominique Lesparre, prefeito de Bezons, Thomas Rosenbaum e Emilie Lemaire, do Departamento de Infraestrutura da Île-de-France Mobilités, apresentaram o projeto a um público muito interessado.

Então, como na primeira reunião, ocorreu um grande momento de troca entre a tribuna e os participantes. Por pouco mais de uma hora, cerca de vinte pessoas puderam fazer suas perguntas, expressar seu ponto de vista e fazer sugestões. Essas trocas possibilitaram abordar questões relacionadas à rota, localização das estações, desenvolvimentos urbanos, material rodante e projetos relacionados, bem como o tema do Bonde 2, cuja extensão não está planejada. Os interessados puderam explicar como a solução proposta atende às necessidades de viagem do setor.

Todas essas trocas contribuirão para os resultados da consulta e as atas desta reunião estarão em breve disponíveis neste site, assim como a apresentação projetada durante a reunião.