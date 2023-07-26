DÊ SUA OPINIÃO SOBRE O MAPA PARTICIPATIVO!

Data de publicação: 13 de abril de 2018

Perguntas para fazer, uma opinião para compartilhar, propostas para apresentar? Até 20 de abril, data final da consulta, participe diretamente do mapa participativo!

Primeiro passo: Registre-se clicando em "Login" (localizado no canto superior esquerdo, na barra de menu). Para isso, você pode usar as credenciais das suas contas existentes (Facebook, Twitter ou Google+) ou criar uma conta com seu endereço de e-mail.

Segundo passo: Dê um zoom e depois arraste um pictograma para o mapa. Escreva sua contribuição e clique em "Validar". Sua contribuição é exibida diretamente no mapa e é visível para todos.

Você também pode consultar as opiniões, propostas e perguntas já postadas por outros participantes. Sinta-se à vontade para comentar sobre eles ou expressar seu acordo usando a função de "votação".

Até 20 de abril, acesse o mapa participativo!