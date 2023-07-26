PROJETO DE ÔNIBUS ENTRE O SENA, PARA UM SERVIÇO EFICIENTE

Data de publicação: 26 de fevereiro de 2018

O projeto Bus Entre Seine visa melhorar o deslocamento de passageiros na região otimizando 16,5 km de linhas de ônibus. Assim, o projeto melhorará a regularidade das linhas e reduzirá os tempos de viagem entre a ponte Bezons (bonde T2) e as estações de Argenteuil (Transilien J), Sartrouville (RER A, Transilien L) e Cormeilles-en-Parisis (Transilien J). Melhorando as conexões com os diversos polos de transporte, emprego e habitação deste território em rápido desenvolvimento, o projeto também será acompanhado pela requalificação dos espaços públicos com a criação de ciclovias e paisagismo. Descubra aqui as principais linhas do projeto.