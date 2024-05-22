As atas dos workshops de consultoria da fase Pré-Projeto estão online!

As atas dos workshops de consultoria estão online! O objetivo desses workshops era apoiar a fase preliminar do Bus Entre Seine e, assim , especificar o projeto técnico e a integração urbana do projeto em conformidade com os compromissos assumidos pela Île-de-France Mobilités.

É nesse contexto que a Île-de-France Mobilités organizou três oficinas de consulta na fase pré-projeto, para discutir cenários de desenvolvimento setor por setor. Durante os workshops realizados em março e abril de 2024, os participantes avaliaram as propostas da gestão do projeto e compartilharam suas observações e sugestões. As discussões focaram nos cenários propostos, nos pontos de atenção e nos desenvolvimentos desejados setor por setor. As trocas ricas e construtivas ajudarão a refinar os futuros desenvolvimentos para melhor atender às necessidades dos usuários e moradores locais.

Convidamos você a descobrir os relatos detalhados desses workshops e a ler as contribuições dos participantes.