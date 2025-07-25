O novo boletim informativo do projeto "Bus entre Seine" está disponível! Em 10 de julho de 2025, o projeto Bus Entre Seine, liderado pela Île-de-France Mobilités, dará um passo decisivo com a aprovação dos estudos preliminares de projeto (AVP), que permitirão entrar em uma fase mais concreta e visível.

Os estudos do AVP permitiram especificar as características técnicas do projeto – localização de faixas de ônibus, estradas, ciclovias, calçadas, vagas de estacionamento, vegetação – ao mesmo tempo em que integraram os compromissos decorrentes da investigação pública de 2021.

Esta nova edição do boletim apresenta os princípios de desenvolvimento adotados, refletindo o desejo da Île-de-France Mobilités e seus parceiros de oferecer soluções adaptadas a cada setor atravessado e às expectativas dos habitantes, visando a sua entrada em funcionamento até 2029.