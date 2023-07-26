Data de publicação: 27 de junho de 2018

A consulta sobre o projeto Bus entre Seine foi encerrada em 20 de abril de 2018. Obrigado a todos pela participação! Até o momento, recebemos mais de 550 opiniões, perguntas e propostas por meio dos cupons de resposta, do site e do mapa participativo. Sem contar as muitas intervenções coletadas durante as duas reuniões públicas. A equipe do projeto Île-de-France Mobilités fará um balanço de todas essas contribuições para continuar aprimorando o projeto. Este relatório será disponibilizado online no início do ano letivo, lembre-se de assinar a newsletter para se manter informado. O próximo passo: a investigação pública em 2020.