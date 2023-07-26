PRIMEIRA REUNIÃO PÚBLICA DO PROJETO BUS ENTRE SEINE NO ESPAÇO NELSON MANDELA EM ARGENTEUIL, QUARTA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2018

Data de publicação: 5 de abril de 2018

Na quarta-feira, 28 de março, o Espace Nelson Mandela, em Argenteuil, sediou a primeira reunião pública organizada como parte da consulta ao projeto Bus Entre Seine. A equipe do projeto Île-de-France Mobilités apresentou o projeto a um público atento, e então foi dedicado um tempo dedicado para responder às diversas perguntas. No geral, o projeto foi bem recebido pelos participantes, que defendem a melhoria das condições de transporte no território.

As trocas foram construtivas entre os palestrantes e o público. Cerca de quinze moradores tomaram a palavra: todos puderam expressar suas dúvidas, preocupações ou sugestões. Essas perguntas e observações se concentraram especialmente no Bonde 2 e nas condições atuais do serviço. Eles foram destacados pela equipe da Île-de-France Mobilités e serão levados em conta no relatório de consulta. Conheça a equipe do projeto na próxima reunião pública em Bezons, na quinta-feira, 5 de abril, das 19h às 21h, no salão de casamentos da Prefeitura.