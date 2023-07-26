Até 20 de março na rodoviária Cormeilles-en-Parisis

Data de publicação: 20 de março de 2018

A fase de consulta para o projeto Bus Entre Seine está começando. A partir de terça-feira, 20 de março, a equipe do projeto Île-de-France Mobilités receberá os passageiros na rodoviária de Cormeilles-en-Parisis entre 16h30 e 19h. Île-de-France Mobilités, a Região Île-de-France e o departamento de Val d'Oise convidam usuários, moradores locais e todas as partes interessadas a discutir com a equipe do projeto para obter informações, opiniões e expressões. Para saber mais sobre as outras reuniões na região, veja: aqui