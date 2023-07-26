Nos vemos na quarta-feira, 28 de março, para a primeira reunião pública às 19h, no Espace Nelson Mandela

Data de publicação: 21 de março de 2018

Em 28 de março, a Île-de-France Mobilités convida você para a primeira reunião pública sobre o projeto Bus Entre Seine. Encontro às 19h no Espace Nelson Mandela em Argenteuil, no 82 boulevard du Général Leclerc. A equipe da Île-de-France Mobilités apresentará o projeto em detalhes: os princípios de integração, economia de tempo, desenvolvimentos planejados, etc. Venha descobrir o projeto e fazer suas perguntas durante esse período de intercâmbio. E não hesite em deixar sua opinião no site e no mapa participativo.