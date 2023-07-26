A investigação pública começa
Data de publicação: 8 de outubro de 2021
Após a aprovação do diagrama esquemático e do arquivo de inquérito público em dezembro de 2020 para o projeto Bus ente Seine, o diálogo continua e o projeto entra assim na fase regulatória da investigação pública.
Definido pelo comissário investigador nomeado pelo Tribunal Administrativo, ocorrerá de sábado, 6 de novembro, a sábado, 11 de dezembro de 2021.
Essa nova etapa permitirá que você:
- informar sobre o projeto e seus desenvolvimentos resultantes das fases de consulta e estudo preliminar,
- Compartilhe seus comentários e propostas com o Comissário Investigador.
Alimentado por suas contribuições, o comissário investigador então apresentará seu relatório ao Prefeito, que poderá declarar o projeto de utilidade pública.
Para saber mais sobre o projeto Bus entre Seine:
Você pode consultar o arquivo completo da consulta pública clicando aqui.
Para compartilhar seus comentários e propostas:
O comissário investigador estará disponível ao público para receber observações durante as permanências que ocorrerão:
- Na prefeitura de Argenteuil: sábado, 6 de novembro de 2021, das 9h às 12h, quarta-feira, 17 de novembro de 2021, das 11h às 13h30, e sábado, 11 de dezembro de 2021, das 9h às 12h;
- Na prefeitura de Bezons: quarta-feira, 10 de novembro de 2021, das 13h30 às 16h, quarta-feira, 24 de novembro de 2021, das 9h às 12h, e sexta-feira, 3 de dezembro de 2021, das 13h30 às 16h;
- Na prefeitura de La Cormeilles-en-Parisis: sábado, 27 de novembro de 2021, das 9h às 12h;
- Na prefeitura de Sartrouville: terça-feira, 16 de novembro de 2021, das 18h às 20h.
Além disso, o comissário investigador poderá receber observações e propostas por escrito de 6 de novembro de 2021 até 11 de dezembro de 2021, inclusive. Você poderá enviar sua opinião para ele:
- No registro de levantamento desmaterializado
- Por e-mail, em [email protected]
- Por carta à atenção da Sra. Lescop, comissária investigadora, no seguinte endereço:
Prefeitura de Argenteuil,
Boulevard 12-14 Léon Feix,
95107 Cedex de Argenteuil.