A investigação pública começa

Data de publicação: 8 de outubro de 2021

Após a aprovação do diagrama esquemático e do arquivo de inquérito público em dezembro de 2020 para o projeto Bus ente Seine, o diálogo continua e o projeto entra assim na fase regulatória da investigação pública.

Definido pelo comissário investigador nomeado pelo Tribunal Administrativo, ocorrerá de sábado, 6 de novembro, a sábado, 11 de dezembro de 2021.

Essa nova etapa permitirá que você:

informar sobre o projeto e seus desenvolvimentos resultantes das fases de consulta e estudo preliminar,

Compartilhe seus comentários e propostas com o Comissário Investigador.

Alimentado por suas contribuições, o comissário investigador então apresentará seu relatório ao Prefeito, que poderá declarar o projeto de utilidade pública.

Para saber mais sobre o projeto Bus entre Seine:

Você pode consultar o arquivo completo da consulta pública clicando aqui.

Para compartilhar seus comentários e propostas:

O comissário investigador estará disponível ao público para receber observações durante as permanências que ocorrerão:

Na prefeitura de Argenteuil: sábado, 6 de novembro de 2021, das 9h às 12h, quarta-feira, 17 de novembro de 2021, das 11h às 13h30, e sábado, 11 de dezembro de 2021, das 9h às 12h;

Na prefeitura de Bezons: quarta-feira, 10 de novembro de 2021, das 13h30 às 16h, quarta-feira, 24 de novembro de 2021, das 9h às 12h, e sexta-feira, 3 de dezembro de 2021, das 13h30 às 16h;

Na prefeitura de La Cormeilles-en-Parisis: sábado, 27 de novembro de 2021, das 9h às 12h;

Na prefeitura de Sartrouville: terça-feira, 16 de novembro de 2021, das 18h às 20h.

Além disso, o comissário investigador poderá receber observações e propostas por escrito de 6 de novembro de 2021 até 11 de dezembro de 2021, inclusive. Você poderá enviar sua opinião para ele: