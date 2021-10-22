Consulta na fase preliminar do projeto

Oficinas de consultoria na fase pré-projeto

Em 2024, a Île-de-France Mobilités continuou o diálogo organizando uma série de oficinas com associações e representantes dos municípios envolvidos. Organizados como parte da fase do Projeto Preliminar (AVP), esses comitês locais proporcionaram a oportunidade de discutir os primeiros cenários e desenvolvimentos previstos em três setores: Bezons, o centro da cidade de Argenteuil e o distrito Porte Saint-Germain – Berges de Seine.

Três comitês foram criados para monitorar essa fase de trabalho:

Em Bezons (22 de março de 2024), sobre o RD392 e o eixo Jean Jaurès – Danielle Casanova

Em Argenteuil (25 de março de 2024), no setor do centro da cidade, entre a estação de trem e a Rue Henri Barbusse

Também em Argenteuil (2 de abril de 2024), no setor Porte Saint-Germain – Berges de Seine, entre a rue Henri Barbusse e Bezons

Esses workshops possibilitaram lidar de forma concreta com as questões de priorizar usos em um espaço público restrito, bem como as condições para integrar o projeto ao tecido urbano existente. Eles incentivaram o envolvimento dos atores locais nas escolhas de desenvolvimento, levando em conta as especificidades de cada território.