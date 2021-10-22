Ônibus

Instalações dedicadas ao ônibusArgenteuil > Bezons > Sartrouville > Cormeilles

Consulta prévia

Como foi a consulta preliminar?

Para que todos possam se informar e participar, a Île-de-France Mobilités implementou o seguinte sistema:

  • três encontros de campo: em 20 de março de 2018 na estação Cormeilles-en-Parisis; em 3 de abril de 2018 no terminal do bonde T2 em Pont de Bezons e em 11 de abril de 2018 no Marché des Indes em Sartrouville;
  • duas reuniões públicas: em 28 de março em Argenteuil e em 5 de abril em Bezons;
  • um cupom T, uma parte destacável do folheto a ser preenchida e devolvida gratuitamente pelo correio;
  • Online, no site dedicado: um formulário de contribuição gratuito e um mapa participativo permitindo que você envie uma opinião geolocalizada.

Publicações no Facebook possibilitaram repassar informações sobre a realização da consulta para o maior número possível de pessoas, convidando todos a visitarem o site do projeto para saber mais e contribuir.

  • Reunião pública em Bezons, 05 de abril de 2018
  • Encontro de campo no terminal T2, Pont de Bezons, em 3 de abril de 2018

589

contribuições coletadas, incluindo 570 pareceres, 148 perguntas e 403 propostas

1300+

Visitantes do local do projeto

50+

participantes em reuniões públicas

50,000+

folhetos distribuídos

82%+

opiniões favoráveis de acordo com os cupons que T recebeu

Por que uma consulta prévia?

A consulta preliminar sobre o projeto Bus Entre Seine foi realizada de 19 de março a 20 de abril de 2018. Esse período de informações e trocas entre a equipe do projeto, moradores locais, usuários, autoridades locais e atores associados e econômicos permitiu que todos conhecessem as características e objetivos do projeto, fizessem perguntas e formulassem suas propostas.

Em 9 de outubro de 2018, a Île-de-France Mobilités adotou o relatório sobre a consulta do projeto Bus Entre Seine, relatando todas as opiniões expressas pelo site, pelos mapas em T e pelas reuniões públicas. O relatório observa as opiniões expressas e apresenta as lições aprendidas com a consulta.

Arquivo de objetivos e características principais

Avaliação da consulta preliminar

Resumo do balanço patrimonial