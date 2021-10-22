Consulta prévia

Como foi a consulta preliminar?

Para que todos possam se informar e participar, a Île-de-France Mobilités implementou o seguinte sistema:

três encontros de campo: em 20 de março de 2018 na estação Cormeilles-en-Parisis; em 3 de abril de 2018 no terminal do bonde T2 em Pont de Bezons e em 11 de abril de 2018 no Marché des Indes em Sartrouville;

duas reuniões públicas: em 28 de março em Argenteuil e em 5 de abril em Bezons;

um cupom T, uma parte destacável do folheto a ser preenchida e devolvida gratuitamente pelo correio;

Online, no site dedicado: um formulário de contribuição gratuito e um mapa participativo permitindo que você envie uma opinião geolocalizada.

Publicações no Facebook possibilitaram repassar informações sobre a realização da consulta para o maior número possível de pessoas, convidando todos a visitarem o site do projeto para saber mais e contribuir.