Para que todos possam se informar e participar, a Île-de-France Mobilités implementou o seguinte sistema:
- três encontros de campo: em 20 de março de 2018 na estação Cormeilles-en-Parisis; em 3 de abril de 2018 no terminal do bonde T2 em Pont de Bezons e em 11 de abril de 2018 no Marché des Indes em Sartrouville;
- duas reuniões públicas: em 28 de março em Argenteuil e em 5 de abril em Bezons;
- um cupom T, uma parte destacável do folheto a ser preenchida e devolvida gratuitamente pelo correio;
- Online, no site dedicado: um formulário de contribuição gratuito e um mapa participativo permitindo que você envie uma opinião geolocalizada.
Publicações no Facebook possibilitaram repassar informações sobre a realização da consulta para o maior número possível de pessoas, convidando todos a visitarem o site do projeto para saber mais e contribuir.
Por que uma consulta prévia?
A consulta preliminar sobre o projeto Bus Entre Seine foi realizada de 19 de março a 20 de abril de 2018. Esse período de informações e trocas entre a equipe do projeto, moradores locais, usuários, autoridades locais e atores associados e econômicos permitiu que todos conhecessem as características e objetivos do projeto, fizessem perguntas e formulassem suas propostas.
Em 9 de outubro de 2018, a Île-de-France Mobilités adotou o relatório sobre a consulta do projeto Bus Entre Seine, relatando todas as opiniões expressas pelo site, pelos mapas em T e pelas reuniões públicas. O relatório observa as opiniões expressas e apresenta as lições aprendidas com a consulta.
