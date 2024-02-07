Inquérito público

Instalações dedicadas ao ônibusArgenteuil > Bezons > Sartrouville > Cormeilles
Diagrama esquemático
15.8 MB
Arquivo de investigação pública
Relatório do Comissário de Inquérito sobre o Ônibus Entre Seine
13.5 MB
Conclusões do Comissário Investigador do Bus Entre Seine DUP
1.6 MB
Opiniões e conclusões do ônibus DUP e MECDU entre o Sena
4.6 MB
Guia de leitura
735.7 KB
ANEXO A Objeto da investigação, informações legais e administrativas
2.4 MB
ANEXO B Nota Explicativa
27.8 MB
ANEXO C Planta do local
705.9 KB
EXIBIÇÃO D Plano geral das obras
2.2 MB
EXEMPLO E Principais características das estruturas mais importantes
4.3 MB
ANEXO F Estimativa Resumida de Despesas
812.6 KB
ANEXO G.1 Preâmbulo da Declaração de Impacto
1.1 MB
EXIBIÇÃO G.2 Resumo Não Técnico
18.2 MB
EXEMPLO G.3 Descrição do Projeto e Alternativas Consideradas
23.4 MB
EXEMPLO G.4 Estado inicial do ambiente
18.3 MB
EXHIBIT G.5 Avaliação de Impacto do Projeto e Medidas Associadas
16.2 MB
EXEMPLO G.6 Compatibilidade do projeto com documentos de planejamento urbano
8.6 MB
DOCUMENTO de impacto Natura 2000 ANEXO G.7
2.1 MB
EXEMPLO G.8 Efeitos Cumulativos
3.2 MB
EXEMPLO G.9 Avaliação Ambiental da UWSG
4.0 MB
EXEMPLO G.10 Análises adicionais relacionadas à infraestrutura de transporte
6.9 MB
EXEMPLO G.11 Metodologia e autores
14.9 MB
EXEMPLO H Avaliação socioeconômica
2.3 MB
EXIBIÇÃO I.1 MECDU Argenteuil
10.2 MB
EXIBIÇÃO I.2 BEZONS MECDU
11.0 MB
EXIBIÇÃO I.3 MECDU Cormeilles-en-Parisis
5.9 MB
EXEMPLO I.4 MECDU Sartrouville
9.1 MB
EXIBIÇÃO J.1 Deliberações do IDFM
907.4 KB
EXIBIÇÃO J.2 Consulta sobre o projeto
13.9 MB
ANEXO J.3 Avisos de Avaliação Ambiental e Resumo de Resposta
31.4 MB
EXIBIÇÃO J.4 Outros Avisos
2.4 MB
Comunicado à imprensa
IDFM 180208 BusEntreSeine CP
540.8 KB
Declaração do Projeto
Adoção dos termos e condições
1.6 MB
Posição adotada pelo Conselho Municipal de Argenteuil
144.9 KB
Documento de posição do Conselho Departamental do Val d'Oise
1.3 MB
Deliberação do Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités sobre os resultados da consulta
578.1 KB
Ordem para abrir uma investigação pública
378.1 KB
Deliberação do Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités sobre o diagrama esquemático e o DEUP
184.3 KB
Declaração do Projeto e Apêndice1
559.0 KB
Declaração de utilidade pública
Ordem Interprefectural nº 2022-16825
353.2 KB
Apêndice 1: Medidas para evitar, reduzir e compensar os efeitos adversos do projeto
1.7 MB