Inquérito público

Instalações dedicadas ao ônibusArgenteuil > Bezons > Sartrouville > Cormeilles

Diagrama esquemático

15.8 MB

Arquivo de investigação pública

Relatório do Comissário de Inquérito sobre o Ônibus Entre Seine

13.5 MB

Conclusões do Comissário Investigador do Bus Entre Seine DUP

1.6 MB

Opiniões e conclusões do ônibus DUP e MECDU entre o Sena

4.6 MB

Guia de leitura

735.7 KB

ANEXO A Objeto da investigação, informações legais e administrativas

2.4 MB

ANEXO B Nota Explicativa

27.8 MB

ANEXO C Planta do local

705.9 KB

EXIBIÇÃO D Plano geral das obras

2.2 MB

EXEMPLO E Principais características das estruturas mais importantes

4.3 MB

ANEXO F Estimativa Resumida de Despesas

812.6 KB

ANEXO G.1 Preâmbulo da Declaração de Impacto

1.1 MB

EXIBIÇÃO G.2 Resumo Não Técnico

18.2 MB

EXEMPLO G.3 Descrição do Projeto e Alternativas Consideradas

23.4 MB

EXEMPLO G.4 Estado inicial do ambiente

18.3 MB

EXHIBIT G.5 Avaliação de Impacto do Projeto e Medidas Associadas

16.2 MB

EXEMPLO G.6 Compatibilidade do projeto com documentos de planejamento urbano

8.6 MB

DOCUMENTO de impacto Natura 2000 ANEXO G.7

2.1 MB

EXEMPLO G.8 Efeitos Cumulativos

3.2 MB

EXEMPLO G.9 Avaliação Ambiental da UWSG

4.0 MB

EXEMPLO G.10 Análises adicionais relacionadas à infraestrutura de transporte

6.9 MB

EXEMPLO G.11 Metodologia e autores

14.9 MB

EXEMPLO H Avaliação socioeconômica

2.3 MB

EXIBIÇÃO I.1 MECDU Argenteuil

10.2 MB

EXIBIÇÃO I.2 BEZONS MECDU

11.0 MB

EXIBIÇÃO I.3 MECDU Cormeilles-en-Parisis

5.9 MB

EXEMPLO I.4 MECDU Sartrouville

9.1 MB

EXIBIÇÃO J.1 Deliberações do IDFM

907.4 KB

EXIBIÇÃO J.2 Consulta sobre o projeto

13.9 MB

ANEXO J.3 Avisos de Avaliação Ambiental e Resumo de Resposta

31.4 MB

EXIBIÇÃO J.4 Outros Avisos

2.4 MB

Comunicado à imprensa

IDFM 180208 BusEntreSeine CP

540.8 KB

Declaração do Projeto

Adoção dos termos e condições

1.6 MB

Posição adotada pelo Conselho Municipal de Argenteuil

144.9 KB

Documento de posição do Conselho Departamental do Val d'Oise

1.3 MB

Deliberação do Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités sobre os resultados da consulta

578.1 KB

Ordem para abrir uma investigação pública

378.1 KB

Deliberação do Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités sobre o diagrama esquemático e o DEUP

184.3 KB

Declaração do Projeto e Apêndice1

559.0 KB

Declaração de utilidade pública

Ordem Interprefectural nº 2022-16825

353.2 KB

Apêndice 1: Medidas para evitar, reduzir e compensar os efeitos adversos do projeto

1.7 MB