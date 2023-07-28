O arquivo da investigação pública pode ser consultado por todos em cada uma das prefeituras dos municípios envolvidos no projeto. Um arquivo de informações de consulta pública, apresentando o projeto de forma mais breve, será disponibilizado XX (a ser especificado). Você também pode consultá-lo aqui (link para o documento), enviar um parecer (oral ou escrito), clicando aqui ou junto ao comissário de inquérito público durante as permanências que ocorrerão:

Na prefeitura de Argenteuil: sábado, 6 de novembro de 2021, das 9h às 12h, quarta-feira, 17 de novembro de 2021, das 11h às 13h30, e sábado, 11 de dezembro de 2021, das 9h às 12h;

Na prefeitura de Bezons: quarta-feira, 10 de novembro de 2021, das 13h30 às 16h, quarta-feira, 24 de novembro de 2021, das 9h às 12h, e sexta-feira, 3 de dezembro de 2021, das 13h30 às 16h;

Na prefeitura de La Cormeilles-en-Parisis: sábado, 27 de novembro de 2021, das 9h às 12h;

Na prefeitura de Sartrouville: terça-feira, 16 de novembro de 2021, das 18h às 20h.