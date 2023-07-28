Quais serão os próximos passos após a investigação pública?

Após a investigação pública, o comissário investigador elaborará um relatório sobre o progresso da investigação pública e analisando as diversas observações e propostas feitas pelo público. Concluirá seu relatório apresentando sua opinião fundamentada sobre o projeto. Suas conclusões podem ser favoráveis, desfavoráveis ou reservadas em relação ao projeto. As recomendações do comissário investigador serão um verdadeiro auxílio à tomada de decisões. A Prefeitura poderá então decidir que o projeto seja reconhecido como de utilidade pública. É essa última etapa que registrará a realização do projeto.