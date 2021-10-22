Centro histórico da cidade de Argenteuil

Centro da cidade de Argenteuil: um cenário urbano histórico a ser preservado

No centro histórico de Argenteuil, o projeto Bus Entre Seine faz parte de um cenário urbano marcado pela história e por um patrimônio arborizado. O layout foi projetado para preservar as fileiras de árvores existentes, em particular o alinhamento duplo plantado do eixo Jeanne d'Arc – Léon Feix, que oferece uma perspectiva notável sobre a Butte d'Orgemont.

Para melhorar o desempenho dos ônibus, respeitando a identidade do local, a estação Hôtel de Ville será reposicionada e fundida com a atual estação Léon Feix, limitando assim o impacto sobre o patrimônio vegetal. O trecho Jeanne d'Arc – Gallieni manterá uma pista mista para garantir um tráfego mais calmo e preservar a qualidade paisagística do eixo.

O projeto reutiliza a faixa de ônibus na Avenue Maurice Berteaux e alarga os corredores abertos para bicicletas no Boulevard Léon Feix. Também apoia a ambição da cidade de Argenteuil como parte do projeto "La Canopée – Gabriel Péri", de dar nova vida aos espaços públicos ao redor da Prefeitura.