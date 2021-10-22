Cormeilles e Sartrouville, as medidas acompanhantes
Em direção à estação Cormeilles-en-Parisis: paradas modernizadas e acessíveis
Ao longo de cerca de 3 km, medidas complementares melhorarão o tráfego de ônibus e a qualidade das paradas. As intervenções visam:
- Atualizar as estações para maior acessibilidade, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida;
- Elevar a via nas paradas para facilitar o embarque e desembarque;
- Recalibrar as plataformas e montar plataformas em alinhamento reto para desacelerar o tráfego e tornar os usuários mais seguros;
- Melhore os abrigos para passageiros e incorpore plantios de árvores ou paisagismo sempre que possível.
Esses desenvolvimentos fazem parte de uma abordagem sustentável, favorecendo o reaproveitamento da infraestrutura existente para limitar o impacto ambiental.
Em direção à estação Sartrouville: melhorando o fluxo do tráfego de ônibus
Ao longo de quase 5 km, entre o distrito das Indes e a estação Sartrouville, medidas complementares otimizarão a operação das linhas de ônibus enquanto limitam o impacto no tecido urbano. Incluem:
- Prioridade em cruzamentos com semáforos para melhorar a regularidade dos ônibus;
- A reurbanização de várias estações-chave para maior conforto e eficiência;
- Ajustes locais no planejamento de tráfego para tornar a viagem mais fluida.
Essas intervenções possibilitarão a adaptação do trajeto da linha 272 em conexão com a extensão do bonde T11 (planejada), fortalecendo assim a rede de transporte público no setor.