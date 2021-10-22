Cormeilles e Sartrouville, as medidas acompanhantes

Em direção à estação Cormeilles-en-Parisis: paradas modernizadas e acessíveis

Ao longo de cerca de 3 km, medidas complementares melhorarão o tráfego de ônibus e a qualidade das paradas. As intervenções visam:

Atualizar as estações para maior acessibilidade, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida;

para maior acessibilidade, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida; Elevar a via nas paradas para facilitar o embarque e desembarque;

Recalibrar as plataformas e montar plataformas em alinhamento reto para desacelerar o tráfego e tornar os usuários mais seguros;

Melhore os abrigos para passageiros e incorpore plantios de árvores ou paisagismo sempre que possível.

Esses desenvolvimentos fazem parte de uma abordagem sustentável, favorecendo o reaproveitamento da infraestrutura existente para limitar o impacto ambiental.