Distrito de Porte Saint-Germain-Berges de Seine

Porte Saint-Germain – distrito de Berges de Seine: um setor em mudança

O projeto Bus Entre Seine faz parte da transformação de um distrito em rápida transformação, em conexão com grandes projetos urbanos como Unik e O'Marché Frais. O desenvolvimento de faixas para ônibus é projetado para apoiar essa dinâmica, melhorar a acessibilidade e promover a mobilidade sustentável.

A Rue Michel Carré se tornará uma via de mão única entre a Rue Henri Barbusse e a Avenue du Marais, um empreendimento que facilitará o trânsito e tornará as viagens mais seguras. As ruas alargadas e as vias para pedestres e ciclistas proporcionarão um ambiente de convivência mais agradável e facilitarão a viagem.

Um ambicioso projeto de recobrimento fortalecerá o conforto urbano e a identidade paisagística do distrito, ao mesmo tempo em que criará continuidade entre a cidade e as margens do Sena. A implementação da faixa exclusiva para ônibus marca um passo fundamental para otimizar a eficiência da rede e apoiar a renovação desse setor de Argenteuil.