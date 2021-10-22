Setor Bezons

De Bezons a Cormeilles-en-Parisis: plantas no coração da rota

Na Avenue Gabriel Péri (RD 392), um eixo estrutural que liga Bezons a Cormeilles-en-Parisis, o projeto Bus Entre Seine coloca o verde no centro dos empreendimentos. Uma fileira contínua de árvores plantadas com camadas herbáceas, na margem leste, oferecerá um ambiente mais agradável e sombreado, propício a um tráfego mais calmo e a passagem segura para pedestres.

Uma ciclovia contínua de mão dupla se estenderá da Place de l'Hôtel de Ville em Bezons até a rotatória Coudrées. A escolha do layout visa otimizar o espaço ao valorizar os terrenos existentes e ampliações para criar áreas verdes de qualidade.

Essa abordagem paisagística transforma a RD 392 em uma verdadeira avenida urbana, conciliando o desempenho dos ônibus, mobilidade suave e um ambiente agradável para os moradores locais.